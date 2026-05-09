Nhận định Nottingham vs Newcastle (20h00 ngày 10/5): Đại chiến nghẹt thở tại City Ground

uộc đối đầu giữa Nottingham Forest và Newcastle ở vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025/26 hứa hẹn sẽ mang đến bầu không khí cực kỳ căng thẳng khi cả hai đội đều còn mục tiêu để chiến đấu. Trong khi Nottingham cần thêm điểm số để sớm hoàn tất nhiệm vụ trụ hạng thì Newcastle vẫn nuôi hy vọng chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu mùa tới. Theo đánh giá từ lương sơn tv, đây sẽ là trận đấu có tốc độ cao, nhiều pha ăn miếng trả miếng và rất đáng chờ đợi với người hâm mộ trực tiếp bóng đá.

Nhận định Nottingham vs Newcastle: Chủ nhà quyết tâm tạo khác biệt

Nottingham Forest bước vào trận đấu này với tinh thần tương đối tích cực nếu chỉ nhìn vào phong độ tại Premier League. Đội bóng của HLV Vitor Pereira đã có chuỗi trận khá ổn trong giai đoạn nước rút, qua đó tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng. Dù vừa nhận thất bại nặng nề trước Aston Villa tại đấu trường châu Âu, nhưng tại giải quốc nội, Nottingham vẫn cho thấy họ là tập thể rất khó chịu khi được chơi trên sân nhà City Ground.

Theo ghi nhận từ luongson tv, Nottingham đang thi đấu với tinh thần máu lửa hơn hẳn giai đoạn đầu mùa. Đội bóng này thường chủ động pressing ngay từ khu vực giữa sân và tận dụng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh để chuyển trạng thái phản công. Đây là lối chơi từng khiến nhiều ông lớn Ngoại hạng Anh gặp khó khăn.

Dẫu vậy, vấn đề của Nottingham vẫn nằm ở khả năng duy trì sự ổn định. Họ có thể chơi bùng nổ trong một số thời điểm nhưng cũng dễ đánh mất thế trận khi bị đối phương gây sức ép liên tục. Trước một Newcastle giàu thể lực và chơi pressing mạnh, đội chủ sân City Ground chắc chắn sẽ trải qua 90 phút không hề dễ dàng.

Newcastle quyết tâm trở lại cuộc đua châu Âu

Ở phía bên kia chiến tuyến, Newcastle đang trải qua mùa giải tương đối thất vọng nếu so với kỳ vọng ban đầu. “Chích chòe” từng được xem là ứng viên cạnh tranh top đầu nhưng phong độ thất thường khiến họ liên tục mất điểm trong giai đoạn quan trọng. Tuy nhiên, đội bóng của Eddie Howe vẫn còn cơ hội chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu nếu tận dụng tốt những vòng đấu cuối cùng.

Lương sơn TV đánh giá Newcastle vẫn sở hữu tập thể chất lượng hơn Nottingham ở nhiều vị trí. Những cái tên như Bruno Guimaraes, Sandro Tonali hay Joelinton có khả năng kiểm soát tuyến giữa cực tốt. Khi vận hành đúng phong độ, Newcastle hoàn toàn đủ sức áp đảo bất kỳ đối thủ nào tại Ngoại hạng Anh.

Điểm tích cực dành cho đội khách là hàng công của họ vẫn duy trì được khả năng tạo cơ hội khá đều đặn. Newcastle thường xuyên sử dụng các tình huống chồng biên tốc độ để mở ra khoảng trống. Đây có thể sẽ là chìa khóa giúp họ khai thác hàng thủ Nottingham vốn không có được sự chắc chắn trong những trận cầu áp lực cao.

Theo thống kê được luongsontv cập nhật, Newcastle cũng có thành tích đối đầu rất tốt trước Nottingham trong vài mùa giải gần đây. Điều này sẽ giúp “Chích chòe” có thêm sự tự tin khi hành quân tới City Ground.

Nottingham vs Newcastle hứa hẹn xuất hiện nhiều bàn thắng

Giới chuyên môn đang đánh giá đây là trận đấu có khả năng xuất hiện thế trận đôi công hấp dẫn. Cả Nottingham lẫn Newcastle đều không muốn lựa chọn lối đá quá an toàn ở thời điểm hiện tại bởi mục tiêu của họ đều là 3 điểm.

Nottingham sở hữu lợi thế sân nhà nên chắc chắn sẽ nhập cuộc chủ động hơn thường lệ. Trong khi đó, Newcastle với chất lượng đội hình nhỉnh hơn cũng không muốn chơi phòng ngự phản công. Khi cả hai cùng hướng tới chiến thắng, trận đấu rất dễ xuất hiện nhiều khoảng trống và tạo ra kịch bản giàu bàn thắng.

Theo nhận định từ luongson, các cuộc chạm trán gần đây giữa hai đội thường có khá nhiều pha lập công. Không chỉ vậy, tốc độ thi đấu cao còn khiến số tình huống phạm lỗi và phạt góc tăng mạnh. Đây là trận cầu được cộng đồng trực tiếp bóng đá đặc biệt quan tâm trong khung giờ tối cuối tuần.

Phong độ Nottingham vs Newcastle trước giờ bóng lăn

Nottingham đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ ở giai đoạn cuối mùa. Dù chất lượng đội hình không quá nổi bật nhưng tinh thần thi đấu của họ lại rất đáng khen. Những chiến thắng quan trọng gần đây giúp đội chủ sân City Ground tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng.

Ngược lại, Newcastle lại thể hiện bộ mặt khá thất thường. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh từng trải qua chuỗi trận đáng quên trước khi tìm lại niềm vui chiến thắng ở vòng gần nhất. Điều này khiến người hâm mộ luongson tv tin rằng Newcastle vẫn còn cơ hội tạo nên cú bứt phá trong giai đoạn cuối mùa.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của “Chích chòe” lúc này là khả năng phòng ngự. Họ thường để lộ khoảng trống sau lưng hàng thủ khi đẩy cao đội hình tấn công. Nếu Nottingham tận dụng tốt tốc độ ở những tình huống phản công nhanh, đội chủ nhà hoàn toàn có thể khiến Newcastle ôm hận.

Thông tin lực lượng Nottingham vs Newcastle

Nottingham bước vào trận đấu với khá nhiều ca chấn thương đáng tiếc. Một số trụ cột ở hàng thủ và tuyến giữa chưa chắc có thể ra sân, khiến chiều sâu đội hình của họ bị ảnh hưởng đáng kể.

Trong khi đó, Newcastle cũng không có được lực lượng mạnh nhất. Đội khách mất một vài cái tên quan trọng nơi hàng phòng ngự, điều khiến HLV Eddie Howe đau đầu khi phải làm khách trên sân City Ground. Dù vậy, những trụ cột nơi tuyến giữa và hàng công vẫn sẵn sàng thi đấu.

Theo cập nhật từ lương sơn, cả hai đội đều sẽ phải tính toán rất kỹ về mặt chiến thuật nhằm hạn chế tối đa sai lầm cá nhân trong trận đấu quan trọng này.

Đội hình dự kiến Nottingham vs Newcastle

Nottingham Forest:

Matz Sels; Milenkovic, Morato, Cunha, Luca Netz; Ryan Yates, Dominguez; Bakwa, McAtee, Igor Jesus; Awoniyi.

Newcastle:

Nick Pope; Trippier, Botman, Burn, Thiaw; Tonali, Bruno Guimaraes, Willock; Joelinton, Osula, Murphy.

Dự đoán tỷ số Nottingham vs Newcastle

Đây là trận đấu mà Nottingham có lợi thế sân nhà cùng tinh thần quyết tâm cao độ. Tuy nhiên, Newcastle vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng nhân sự và kinh nghiệm ở những trận cầu áp lực.

Theo nhận định của luongsontv, thế trận đôi công rất dễ xuất hiện và khả năng cao cả hai đội đều sẽ ghi bàn. Nottingham đủ sức tạo khó khăn cho đối thủ nhưng Newcastle vẫn có nhiều cơ hội ra về với ít nhất 1 điểm.

Dự đoán tỷ số: Nottingham 2-2 Newcastle

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp bóng đá trận cầu hấp dẫn này trên các nền tảng cập nhật tỷ số và diễn biến bóng đá cùng lương sơn tv.